SENISE: diffamazione aggravata assolto con formula piena ex sindaco Castronuovo

Come riportato dalla testata giornalistica lasiritide.it

E’ stato assolto con formula piena poichè il fatto non sussiste dall’accusa di diffamazione aggravata l’ex sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo.

L’ex primo cittadino di Senise è stato difeso dall’avvocato Bonafine di Viggianello.

Era l’estate del 2014 ed il dibattito fu molto acceso sulla possibilità di costruire in contrada Santa Lucia un Opificio per il trattamento dei rifiuti, furono tanti gli incontri e le manifestazioni organizzate, ed il 20 Agosto l’ex sindaco Castronuovo tenne un comizio in piazza Vittorio Emanuele alla presenza di tutta la maggioranza.

Nel corso del comizio Castronuovo con le espressioni “siamo tornati al medioevo… ti minacciano che ti licenziano…se non fai questo, anche se non fumi devi fumare il sigaro”, secondo l’accusa l’ex primo cittadino aveva fatto chiaro riferimento ad una azienda.