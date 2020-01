LAS FLORES MOLESTAS IL SINGOLO DI DEBUTTO È “ROSIA MONTANA”

LAS FLORES MOLESTAS: ROSIA MONTANA E’ IL PRIMO SINGOLO DELL’ECLETTICA BAND PADOVANA

Brano di denuncia “Rosia Montana“, il primo singolo de Las Flores Molestas, incita ad usare la propria voce per farsi sentire, per far sentire la propria rabbia e l’amore che spinge a ribellarsi. La canzone nasce all’interno di una contestazione che si è svolta in varie città del mondo tra cui Berlino, dove è stata composta, contro l’intento di alcune corporations di far saltare in aria la montagna Rosia Montana con la tecnica del fracking per estrarne l’oro. Le manifestazioni sono durate mesi e per il momento Rosia Montana è salva, ma l’esito della battaglia dipenderà dalla decisione di dichiararla o meno Patrimonio dell’Unesco.

Las Flores Molestas

Las Flores Molestas è una band nata anni fa, ma che vede la formazione definitiva attuale da circa un anno. I suoi cinque componenti provengono tutti dal conservatorio di Jazz di Padova, luogo in cui si sono conosciuti e in cui hanno messo le radici che hanno dato vita a Las Flores Molestas. Reduci da un’intensa attività live il 22 novembre 2019 fanno uscire il singolo d’esordio “Rosia Montana”.

Membri:

Martino Pistolato (bass),

Andrea Pellarin (drums),

Federico Ficarra (guitar and voice),

Marco Nordio (keyboards)

Alessandro Brunetta (sax and blues harmonica).