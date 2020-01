Rai, Festival di Sanremo. L’ad Salini: questa sera la lista ufficiale dei cantanti in gara

Questa sera in diretta su Rai1 l’annuncio ufficiale della lista dei cantanti in gara che parteciperanno a Sanremo 2020. Lo ha annunciato l’azienda di Viale Mazzini in una nota.

“In merito alla presenza di ospiti del 70esimo Festival di Sanremo, l’Amministratore delegato Fabrizio Salini ricorda che, dopo aver definito il cast fisso di conduzione, stasera sarà presentato in diretta su Rai1 il cast dei cantanti in gara”, riporta la nota Rai che prosegue.

“Da domani si definiranno le altre presenze che affiancheranno Amadeus nel corso delle 5 serate e la partecipazione di altri ospiti, oltre a quelli già decisi.

Le proposte della Direzione Artistica, già discusse con la direzione di Rai1, saranno oggetto, come di prassi, di un confronto con l’Amministratore delegato, con il solo obiettivo di realizzare un grande Festival di Sanremo”.