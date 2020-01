Al via a Chiaromonte le attività del Progetto Autism and sport

Questa mattina nella sede di Chiaromonte della Fondazione Stella Maris Mediterraneo, si è svolto il primo incontro di programmazione delle attività del progetto “Autism and Sport : Train Social Inclusion” proposto e coordinato dall’ASD Running di Matera e finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del Programma Erasmus + Sport 2019.

All’incontro hanno partecipato per l’ASD Running Matera il project manager e L.e.a.r. ing. Emanuele Vizziello ed il Responsabile Tecnico Prof. Giuseppe Angelino; per la Fondazione Stella Maris Mediterraneo ha partecipato il Presidente, dott. Mario Marra.

La Fondazione Stella Maris Mediterraneo ricoprirà il ruolo di responsabile scientifico del progetto con i membri dello staff Prof. Filippo Muratori, dott. Andrea Gemma e Dott. Marco Turi, luminari e ricercatori per la neuropsichiatria infantile.

Il progetto, della durata di 24 mesi, vedrà la partecipazione ed il coinvolgimento di 8 partners provenienti da 5 Paesi europei.Il partenariato è composto da : Asociacion Autismo Burgos (Spagna), Associatia autism Baia Mare (Romania), Nodibinajums Spring (Lettonia), Associazion for the care of autistic person (Croazia), Fondazione Stella Maris Mediterraneo (Chiaromonte), Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivo Relazionali FISDIR (Roma), AIAS Melfi-Matera Onlus.

Autism and Sport : Train Social inclusion (AU.SPO.) è un progetto di “Collaborative Partnerships” che ha l’obiettivo principale di incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità in ambito sportivo, attraverso una maggiore partecipazione alle attività sportive di adolescenti e giovani con disturbo dello spettro autistico (ASD).

Il progetto, dall’alto contenuto scientifico, avrà inizio il 01/01/2020 e termine il 31/12/2021.

Prossimo appuntamento è fissato per il giorno 31 gennaio 2020, a Bruxelles, presso la sede della Commissione Europea, dove l’Associazione parteciperà al meeting dei coordinatori di progetto organizzato dall’Agenzia Esecutiva EACEA.

Invece, prossimo appuntamento del progetto sarà a Matera il 20 marzo 2020 e vedrà la partecipazione di tutti i partner europei ed italiani; nell’occasione si svolgerà anche la conferenza stampa di presentazione delle attività operative del progetto.

Per seguire le attività del progetto:

https://www.asdrunningmatera.it/category/autismandsport/