“Lavorare per vivere, non per morire”: il SIFUS Basilicata piange la scomparsa dell’operaio di Colobraro

Il Sindacato SIFUS esprime il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici dell’operaio tragicamente scomparso durante l’attività lavorativa a Colobraro.

Ogni vita spezzata sul lavoro è una ferita gravissima per l’intero Paese e un richiamo urgente alla necessità di rafforzare le misure di sicurezza in ogni ambito operativo. La sicurezza sul lavoro non può e non deve mai essere considerata un costo, ma un diritto fondamentale e inalienabile di ogni lavoratore.

Il SIFUs rinnova il proprio impegno per la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori e chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto, affinché venga accertata ogni responsabilità e si evitino tragedie simili in futuro.

Chiediamo con forza un impegno concreto da parte delle istituzioni , delle aziende e di tutti i soggetti responsabili affinché si investa realmente in prevenzione , formazione e sicurezza .

In questo momento di dolore, ci stringiamo con rispetto e solidarietà alla famiglia della vittima.

SIFUS –Basilicata