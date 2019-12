Lunedì 30 dicembre si riunisce il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata è stato convocato, in seduta straordinaria, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, dello Statuto regionale, su richiesta di cinque consiglieri regionali, per lunedì 30 dicembre 2019, alle ore 10.30 nell’aula Dinardo, al piano terra del palazzo della Giunta in via Verrastro.

All’ordine del giorno il disegno di legge su “Riordino della disciplina per l’Agenzia regionale per la Protezione ambientale (Arpab), delibera di Giunta n. 972 del 13 dicembre 2019.

All’esame del Consiglio anche eventuali atti nel frattempo licenziati dalle commissioni consiliari.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.