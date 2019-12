Sorpreso con oltre 400 grammi di marijuana alla discesa dall’autobus: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato operativo è giunto all’esito di appositi servizi preventivi attuati da detto Reparto, al fine di intercettare sul territorio possibili spacciatori, soprattutto da fuori regione e con l’approssimarsi delle festività natalizie, laddove ricorrono maggiormente momenti di aggregazione tra i giovani, sempre più coinvolti, purtroppo, nel particolare fenomeno.

Difatti, in tale ottica, i militari, nel capoluogo, nei pressi del terminal dei bus in viale del Basento, hanno notato scendere da un autobus, proveniente da Napoli, il giovane, che ha attirato la loro attenzione col suo fare circospetto che ha mostrato non appena è disceso dal mezzo.

I Carabinieri, pertanto, si sono avvicinati per procedere al suo controllo, nel corso del quale hanno eseguito una perquisizione personale.

Nella circostanza, si sono imbattuti nel rinvenimento di un cospicuo quantitativo di stupefacente, vale a dire 415 grammi circa di “marijuana”, occultati all’interno del suo zaino e racchiusi in due buste in cellophane, immediatamente sequestrate.

Nel definire gli accertamenti, il ragazzo è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Potenza.

L’episodio ripropone l’importanza del controllo del territorio, proprio nello specifico ambito, al fine di ricercare e contrastare le diverse e oramai numerose modalità secondo le quali si sviluppano i traffici della droga, azione che, da tempo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno attuando in tutta la provincia, così da arginare analoghi propositi di reato che, con l’arrivo della fine dell’anno, si aggiungono ad un già cospicuo numero di operazioni di servizio portate a compimento dall’Arma potentina.