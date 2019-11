Megale (Amministratore Unico Sviluppo Basilicata) nella Giura del China-Italy Best Startup

L’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata nella Giura del China-Italy Best Startup Show Case & Entrepreneurship Competition – BSSEC.

Una settimana di full immersion nel mondo dell’innovazione cinese, tra Incubatori hi-tech e StartUp avveniristiche impegnate in una competizione transnazionale che vede concorrere al primo premio start up cinesi e italiane, è quella che vede impegnato l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, dall’altro capo della Basilicata, in Cina appunto.

In questo scenario di elevata valenza culturale e di confronto per la nostra Regione, la partecipazione di Gabriella Megale arricchisce di possibilità e contenuti l’ecosistema connesso all’Incubatore e Startup lucane.

Questo non solo per fare rete, ma anche perché grazie a questa manifestazione realizzata tramite il programma di internazionalizzazione delle start up e PMI innovative italiane e cinesi lanciato dal MIURnel 2016 in sinergia con il MISE per l’Italia e dal MOST – Ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, certamente nasceranno proficue collaborazioni e nuove occasioni da questo formativo e sfidante confronto.

Il programma coordinato per parte italiana da Campania New Steel e Città della Scienza, con Italia Startup e PNI Cube, mentre, per la parte cinese, dall’International Technology Transfer Network, ha già coinvolto altre regione italiane, le cui startup hanno avuto la possibilità di incontrare un’importante delegazione di Venture Capitalist e imprenditori cinesi, oltre ad essere tra i finalisti in Cina della Best Startup Show Case & Entrepreneurship Competition.

Ha commentato così l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale: <<Ci sono esperienze fatte della stessa materia dei sogni, quelli che sembrano visioni e ad un tratto si trasformano in realtà: partecipare alla China-Italy Best Startup Show Case & Entrepreneurship Competition – BSSEC è stata una ottima occasione di confronto e misurazione con un ecosistema imprenditoriale posto all’altro lato del mondo che ha arricchito la mia visione e il mio bagaglio di conoscenza.

Ho trovato un livello elevatissimo di competenze, innovazione, tecnologia di cui la Cina è rappresentativa. Allo stesso tempo le Startup Italiane non sono risultate da meno, in termini di competitività e possibilità di ingresso sul mercato.

Spero che anche le Startup lucane abbiano in futuro possibilità di misurarsi a questi livelli, vista l’occasione offertami di portare al mio ritorno questa esperienza nella mia Regione.

Voglio ringraziare Campania New Stellper questo invito e grande opportunità.

Collaborare e aprirsi a nuove esperienze, fare rete e creare connessioni, anche all’estero come in questo caso, è una ottima possibilità per crescere e innovarsi”.