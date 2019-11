“ROTONDELLA E LA SUA GENTE- PEOPLE AND LANDSCAPES

Grande successo per la presentazione pubblica del Progetto di Comunità di Matera 2019, OSPITA UN ARTISTA: “Rotondella e la sua gente – Peolple and landscapes” ideato dall’A.P.S. Le Vorie con Fondazione Matera Basilicata 2019 dello scorso 10 Novembre a Rotondella. Una grande partecipazione che è coincisa con la presentazione della neonata associazione Le Vorie, accompagnata da performance e giochi di luce che hanno portato gli ospiti in una atmosfera magica e avvolgente. La Presidente, Rosanna Persiani, e il consiglio direttivo annunciano che l’Open Call for Artists è on line sul sito istituzionale del Comune di Rotondella nella sezione bandi e ed è possibile candidarsi alla settimana di residenza d’artista compilando il form. Una giuria straordinaria individuerà gli artisti vincitori: Ignazio Fresu, scultore di fama internazionale , Valeria Arnaldi, giornalista de Il Messaggero, curatrice di mostre di arte contemporanea in Italia e all’estero, ha scritto e diretto spettacoli e cortometraggi, ha pubblicato diversi libri e Gianfranco Ferroni, giornalista de Il Tempo e critico d’arte. “Abbiamo contattato dei nostri cari amici che hanno accettato, travolti dal nostro entusiasmo, di mettere in campo la propria sapienza e la propria professionalità per la causa”, ha dichiarato la presidente Persiani, “Riuscire a condividere queste straordinarie esperienze generando un corto circuito creativo e di alta professionalità che esce dagli schemi a cui siamo abituati, è l’elemento alla base della nostra proposta culturale. La nostra associazione nasce per offrire qualcosa di innovativo, ma soprattutto abbiamo voglia di generare una reale opportunità di crescita e scambio per chiunque partecipi agli eventi. Il Progetto di Comunità di Matera 2019 è diventato il “luogo” dove proporre uno dei tanti progetti che abbiamo in mente, e siamo molto felici che la Fondazione Matera Basilicata 2019 abbia colto il senso della nostra iniziativa accogliendo la proposta”. Una energia travolgente di tutti i componenti del gruppo e l’attiva partecipazione di tutta la comunità rotondellese, saranno i veri motori di questa iniziativa. Entro dicembre verranno resi noti i nomi degli artisti che verranno ospitati presso le famiglie rotondellesi e a Gennaio una settimana di eventi durante il periodo di Residenza.

Condividi