Ordine dei Giornalisti di Basilicata celebra i 90 anni di Mario Trufelli

Lunedì 11 novembre 2019 alle ore 16.30 nella Sala Consiliare della Provincia, in Piazza Mario Pagano a Potenza è in programma l’incontro sul tema “Il racconto del territorio ieri e oggi. Testimoni e maestri. Omaggio a Mario Trufelli, giornalista, poeta, scrittore, per i suoi novant’anni” promosso dall’Ordine dei Giornalisti.

Interverranno il Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, il Presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti della Basilicata, Mimmo Sammartino, il capo redattore della Tgr di Basilicata e consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Oreste Lo Pomo, il già capo redattore della Tgr di Basilicata e Presidente di forMedia, Renato Cantore, il Presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata, Angelo Oliveto.

Un’occasione per riflettere su come la voce della Basilicata e dei lucani, i loro problemi, le loro attese, siano stati raccontati e rappresentati dagli anni Sessanta ad oggi.

Un invito alla riflessione per capire chi siamo e come siamo cambiati rivolto al mondo dei media e della cultura, alle istituzioni, alla società.