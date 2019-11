Presentato il progetto “Trainee go on”

Cento neodiplomati lucani avranno la possibilità di svolgere tirocini all’estero, completamente gratuiti, per rafforzare le competenze professionali acquisite nel corso di studi con esperienze dirette nell’ambito lavorativo.

La seconda edizione del progetto “Trainee go on”, organizzato da Confindustria Basilicata e da “Glocal” nell’ambito del programma Erasmus Plus, è stata presentata in una conferenza stampa.