MigrAzioni-edu online piattoforma Città della Pace

E’ online la piattaforma didattica MigrAzioni-edu, un originale strumento per la didattica sui temi del rispetto dei diritti umani, delle migrazioni, dell’accoglienza, della tutela e dell’integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo elaborato dalla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

MigrAzioni-edu mette a disposizione contenuti liberi da diritti e accessibili su Internet ed è pensata per i docenti, i dirigenti scolastici, gli alunni e i genitori delle scuole dalle primarie fino alle secondarie al fine di facilitare l’accesso e la fruibilità da parte di tutte le componenti scolastiche del materiale didattico ed informativo realizzato dalla Fondazione dal 2012 fino ad oggi.

Con una semplicissima registrazione sarà possibile accedere ad una serie di contenuti quali la guida didattica che contiene laboratori e attività divise per grado scolastico, informazioni, dati utili e link a siti specializzati sui fenomeni migratori, caricare e condividere i prodotti didattici originali elaborati dalle scuole, accedere all’archivio di tutte le iniziative didattiche realizzate in passato dalla Fondazione, richiedere l’intervento in aula degli esperti della Fondazione e molto altro ancora!