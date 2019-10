MATERA 2019, VENERDÌ 1/11 LEZIONE DI SCIENZA CON CHRIS FERRIE

Basta una piccola scintilla per accendere la mente di un bambino. Lo sa bene Chris Ferrie, ricercatore presso il Centro di Quantum Software and Information di Sidney (Australia) ed autore di successo della celebre serie di libri come Quantum Physics for Babies, dove disegni semplici e linguaggio immediato suscitano il piacere della scoperta (anche) nei più piccoli.

Lo studioso sarà protagonista di una delle Lezioni di scienza organizzate dal CNR e dal Comune di Matera insieme alla Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito del progetto di Matera 2019 “Future digs” che scava sul futuro.

L’appuntamento è per venerdì 1 novembre alle 19:30 a Casa Cava a Matera con la lezione “Non è mai troppo presto…L’inatteso incontro dei bambini con la grande scienza!” ad ingresso libero.

Come riuscire a comunicare ai bambini le leggi dell’Universo o del mondo appartenente all’infinitamente piccolo?

E quanto è importante l’alfabetizzazione scientifica fin dalle prime fasce d’età? “Insegniamo ai nostri bambini parole lunghissime come per es. ippopotamo— perchè non insegnare loro anche parole come protone, neutrone, oppure elettrone?”

Un incontro per scoprire come promuovere in modo efficace la conoscenza scientifica a scuola ed in famiglia. Attraverso molti esempi di grande impatto comunicativo, Chris Ferrie svelerà le più affascinanti e sconvolgenti rivoluzioni della scienza moderna in grado di provocare nei bambini la tanto ambita serendipità.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Raffaello De Ruggieri, sindaco di Matera, Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Massimo Inguscio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

A seguire, l’introduzione di Giampiero Pepe dell’Università di Napoli Federico II e CNR SPIN. Modererà l’incontro Francesco Cataliotti dell’Università degli Studi di Firenze e dell’ European Laboratory for Non Linear Spectroscopy (LENS).

Chris Ferrie è ricercatore di Fisica Matematica presso la University of Technology ed il Centre for Quantum Software and Information di Sidney.

È autore della serie di libri Baby scienziati rivolta ai piccolissimi, grazie alla quale spiega le idee più complesse alla base della scienza moderna, servendosi di concetti intuitivi ed immediati.

La serie, con oltre 200.000 copie vendute negli Stati Uniti, rappresenta un vero e proprio fenomeno editoriale che ha conquistato persino Mark Zuckerberg e famiglia.

Delle serie Baby scienziati, sono disponibili i titoli: Relatività generale, Ingegneria spaziale, Fisica quantistica e Ottica fisica, editi da Il Castoro.