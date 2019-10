Sindacati: il Manifesto Basilicata 2030

POTENZA, 18 OTT – “Tracciare le traiettorie lungo le quali la Basilicata deve costruire un nuovo modello di sviluppo locale”.

È questo l’obiettivo del “Manifesto per il lavoro e per la Basilicata 2030” di Cgil, Cisl e Uil Basilicata, presentato oggi a Tito (Potenza). I sindacati, in una nota congiunta, hanno poi definito “straordinaria” la “partecipazione alla manifestazione” che, per i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro, “è segno della forte capacità di mobilitazione del sindacato confederale”.

(ANSA)