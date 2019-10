AL VIA SABATO LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alcuni appuntamenti sul tema della prevenzione e della sicurezza si svolgeranno dal 12 al 19 ottobre prossimi in più località delle province di Potenza e di Matera.

A promuoverli, la Regione Basilicata ed il Dipartimento regionale alla Protezione Civile, nell’ambito della “Settimana nazionale della Protezione Civile”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i Ministeri dell’Interno e per i Beni e le attività culturali e per il turismo, con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l’Università degli Studi della Basilicata e con i Comuni ospitanti.

Si inizierà nel fine settimana, con l’evento “Io non rischio-Buone pratiche di Protezione Civile”, che si terrà sabato 12 e domenica 13 a Potenza, Latronico, Palazzo San Gervasio, Ruvo del Monte, Tito Scalo, Matera e Grassano.

Lunedì 14 ottobre, a Potenza, nell’aula magna della sede di rione Francioso dell’Università degli Studi della Basilicata – con inizio ore 9.30 – è in programma il convegno dal tema “Il sistema definito dal nuovo Codice di Protezione Civile: prospettive e obiettivi”, mentre mercoledì 16, a partire dalle 9.30, nel campus universitario di Macchia Romana si parlerà di “Centri di Competenza per la riduzione dei rischi su infrastrutture e strutture strategiche in Basilicata”.

Sempre a Potenza, giovedì 16 ottobre, sarà la volta del seminario dal titolo “Cittadini e istituzioni: insieme per la protezione del patrimonio culturale in Basilicata.

Chi siamo e che cosa possiamo fare”, che si terrà a Palazzo Loffredo. Si svolgerà invece a Matera, venerdì 18 ottobre, un tavolo tecnico in seduta riservata, nella sede della Prefettura, per la discussione – con inizio alle 9.30 – della bozza del “Piano di emergenza regionale per il trasferimento e l’accoglimento della popolazione del Comune di Boscotrecase, gemellato con la Regione Basilicata, che sarà evacuata dalla zona rossa nell’ipotesi dell’eruzione del Vesuvio”.

A seguire, nel campus universitario materano, ci sarà dalle ore 16 il convegno “I cambiamenti climatici e gli eventi estremi: impatto sul sistema di Protezione Civile”. Sempre venerdì, ma a Potenza, al teatro Stabile è in programma alle ore 11.30 un incontro con i sindaci sulla “Pianificazione di emergenza”.

La “Settimana nazionale della Protezione Civile” terminerà sabato 19 ottobre, con l’evento dal tema “Protezione Civile e scuola: insieme per crescere”, che si terrà nell’aula magna del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Potenza, con inizio alle ore 10.30.

Prevista, alle varie iniziative in programma, la partecipazione di rappresentanti istituzionali della Regione Basilicata.