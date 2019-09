Valsinni Capitale della Cultura per un giorno 28 Settembre

Sabato 28 settembre 2019 Valsinni sarà Capitale della Cultura per un giorno, un evento coprodotto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e dal Comune di Valsinni, con la collaborazione della Pro Loco di Valsinni e con la partecipazione delle attività commerciali e delle associazioni di volontariato di Valsinni.

“Abbiamo immaginato questa giornata” dichiara il sindaco Celano “come una grande vetrina per il nostro paese, pensando una serie di eventi in grado di coinvolgere tutta la popolazione e tutto il territorio comunale.

Prendendo spunto dal dossier Matera 2019 e più in particolare dal filone continuità e rotture, Valsinni Capitale per un giorno è un’occasione per vedere la bellezza non solo nei teatri e nei musei, ma anche negli spazi che viviamo quotidianamente”.

Di seguito il programma degli eventi:

Mattina

-Ore 09.00 – Esibizione del Gruppo Bandistico “G.Tito” di Valsinni per le vie del paese

-Ore 10.00 – Parco del Donatore: “Pensieri e poesie”: Reading a cura degli alunni dell’ ICMorra di Valsinni

-Dalle ore 10.30 – Per i vicoli del centro storico: mostra fotografica #mostravalsinni, a cura dei volontari del Servizio Civile – Comune di Valsinni

-Ore 11.00 – Percorso itinerante per le vie di Valsinni accompagnati da musiche e favole della tradizione lucana, con la partecipazione delle associazioni Asd Social Dance e Associazione Crescere Insieme

Pomeriggio

-Ore 16.30 – Sala Eventi “Nini Truncellito” Valsinni: “ACQUA E’ VITA” , convegno organizzato dal Comunità MASCI Valsinni 1

-Ore 18.00 – Piazza Accannata: Annullo filatelico

-Ore 19.00 – Piazza Accannata: “IL FILO ROSSO”, spettacolo teatrale di Stella Fanelli e Adriana Pannitteri con la partecipazione di Sebastiano Somma;

-Ore 20.30 – Piazza Accannata: Maria Rosaria Omaggio interpreta le rime di Isabella Morra

-Ore 22.00 – Parco del Donatore: concerto dei i Menestrelli Senza Re con Erminio Truncellito Official

E ancora…esibizione dei Giullari di Spade – Musica e Spettacolo, degustazione di piatti tipici, mostre di artigianato, dj se

“Un grande sforzo” continua il sindaco Celano” che si realizza grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco, delle Associazioni, delle Attività Commerciali e di tutta la comunità Valsinnese, alla quale va, già da adesso, il mio grazie più sentito”