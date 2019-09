Samara è arrivata anche a Senise. Psicosi per la bambina demoniaca protagonista del libro del giapponese Kji Suzuki

Samara ad Avigliano

A Senise psicosi Samara, dopo essere stata avvistata ad Avigliano, ora è la volta di Senise.

La sfida di fine estate, nata come uno scherzo ma trasformatasi ben presto in moda dilagante, è approdata anche in Basilicata ed ha caratterizzato il sabato e la domenica nella cittadina gianturchiana, coinvolgendo orde di ragazzini “impazziti”, a caccia della protagonista del film horror “The ring” segnalata in varie zone del centro storico.

Ora è la volta di Senise. Sul web sta girando una foto che mostrerebbe la Samara a Senise nei pressi delle zone alte del paese, precisamente in viale Amendola. Panico e curiosità tra la gente, tanti commenti della gente sui social.

La Samara di Avigliano, è sicuramente frutto di un travestimento, quella di Senise, frutto di un fotomontaggio, di qualcuno che vuole attirare attenzione e spaventare la comunità.

Pare sia stato creato anche un profilo instagram samara_avigliano, dal quale diversi adolescenti del luogo dicono essere stati contattati tramite direct, subendo “minacce”. Ed è Samara mania anche a Senise.