CALAMITÀ OTTOBRE 2013, APPROVATI GLI ELENCHI DEFINITIVI

Sono 295 le imprese che beneficeranno degli aiuti per un totale di 743 mila e 348 euro.

La giunta regionale della Basilicata ha approvato gli elenchi definitivi delle domande di aiuto presentate dalle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che avevano interessato il 6 e 7 ottobre 2013 la provincia di Matera. Beneficeranno dei contributi 295 imprese ed i fondi a disposizione ammontano a 743 mila e 348 euro. Ne dà notizia l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli. Le cifre erogate agli imprenditori variano a seconda dell’entità dei danni dichiarata e documentata e non superano comunque i 20 mila euro.

“Si tratta di aiuti – spiega Fanelli – concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, quale indennizzo dei danni causati dalle piogge alluvionali. Il nostro intento è quello di garantire un cambio di passo nell’attività dell’amministrazione regionale e credo che ci stiamo riuscendo: stiamo già dimostrando, con i fatti, che non è impossibile sbloccare situazioni ferme da tempo e che provocavano grossi disagi agli operatori economici. Quasi trecento imprese agricole lucane – evidenzia Fanelli – avranno a strettissimo giro un concreto aiuto ed un importante ristoro per danni alle produzioni provocati da eccezionali eventi atmosferici che risalivano a ben sei anni fa. Siamo contenti di aver trovato una soluzione per dare risposte concrete ed assicurare un contributo economico ad aziende che, tra mille sacrifici e con grande forza di volontà, riescono e provano comunque ad andare avanti”.