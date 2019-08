Giancarlo Gioia riparte da Episcopia

Ancora un colpo di mercato per l’Episcopia, questa volta si tratta del veterano difensore Giancarlo Gioia, 45 anni il prossimo 9 novembre. Dopo tre stagioni in Eccellenza con la squadra della sua città, il Real Senise, il centrale difensivo ha accettato di scendere di categoria per sperare nell’ambizioso progetto episcopiota che ha già visto protagonisti sia Chiacchio (dopo i play-out vinti Eccellenza con il Latronico) che De Leo (dopo il campionato vinto in Promozione con l’Atletico Lauria), rinforzando ulteriormente il reparto arretrato.

