Monterosi-Potenza, lista convocati

Diramata la lista dei calciatori convocati da mister De Giorgio in vista di Monterosi-Potenza, gara valida per l’andata dei playout di Serie C Now. L’incontro è programmato per Domenica 12 maggio, ore 18:00, presso lo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo.

Di seguito i nominativi dei convocati rossoblù:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

22 Alastra Fabrizio – 24 Cucchietti Tommaso – 31 Galiano Pierfrancesco

DIFENSORI

5 Armini Nicolò – 55 Hristov Andrea – 3 Maddaloni Rosario – 2 Marchisano Matteo – 46 Paura Mario – 16 Sbraga Andrea – 36 Spaltro Riccardo – 26 Verrengia Bruno

CENTROCAMPISTI

29 Burgio Riccardo – 81 Candellori Kevin – 23 Castorani Manuele – 98 Hadziosmanovic Christian – 17 Maisto Francesco – 19 Pace Federico – 70 Saporiti Edoardo – 28 Schiattarella Pasquale – 7 Steffè Demetrio

ATTACCANTI

9 Caturano Salvatore – 10 Di Grazia Andrea – 11 Rossetti Mattia – 77 Volpe Giovanni