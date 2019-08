Digital Evolution: Industry 4.0 programma di formazione

Il corso “Digital Evolution” è finalizzato a veicolare agli imprenditori nozioni, know how e strumenti innovativi da trasferire alle risorse aziendali per sviluppare competenze in ambito digitale.

La tecnologia ha cambiato la nostra vita, imponendo nuovi modelli di business che hanno stravolto e continuano a modificare i mercati consolidati. In questo scenario anche la manifattura non è immune da mutamenti sostanziali, si parla addirittura dell’inizio di una nuova rivoluzione industriale.

Il modello verso il quale evolvono è legato ad un modo di produrre sempre più flessibile e ritagliato sulle esigenze del cliente combinando fattori cruciali quali velocità, flessibilità e qualità. La trasformazione digitale è dunque un fattore imprescindibile per lo sviluppo odierno delle imprese e delle PMI in particolare.

Per rispondere alle esigenze di innovazione e di business delle aziende in ottica Industry 4.0, T3 Innovation ha reso disponibile il programma formativo gratuito Digital Evolution.

Il corso ha l’obiettivo di introdurre e accompagnare gli imprenditori nella quarta rivoluzione industriale, in una realtà in cui le fabbriche diventano digitali e la produzione industriale automatizzata è interconnessa.

Il percorso, dedicato ad imprenditori e personale di staff aziendale, si pone come strumento utile a trasferire know how e nozioni sulle innovazioni tecnologiche in campo digital al fine di ottimizzare i processi produttivi, le condizioni di lavoro e creare nuovi modelli di business.

Il corso Digital Evolution è strutturato in 6 moduli, sviluppati da 4 esperti di settore, e affronta tematiche quali: i driver tecnologici che hanno consentito l’evoluzione della Digital Transformation, i Data Analytics, ossia la scienza dell’analisi dei dati a supporto delle decisioni strategiche aziendali, i relativi concetti di Business Intelligence, Data Mining e Machine Learning, l’ingresso delle App nel mondo industriale, il concetto di Fabbrica Intelligente con l’introduzione alle tecnologie di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.

Alla fine di ciascun modulo è previsto un test utile a verificare l’acquisizione delle nozioni di base.

Sulla piattaforma Bright journey, inoltre, è possibile completare e personalizzare il proprio journey formativo accedendo gratuitamente agli altri corsi disponibili: Young Startupper, Young Innovation Advisor, Young Digital Advisor.