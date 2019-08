Pozzovivo dopo l’incidente: “Hanno messo fine alla mia carriera”

L’Ansa riporta la drammatica telefonata del corridore della Bahrain Merida alla moglie subito dopo l’incidente: “Hanno messo fine alla mia carriera”. Operato per la frattura di tibia e perone, più complicata la situazione del gomito.

“Hanno messo fine alla mia carriera“: sono le poche parole che Domenico Pozzovivo ha detto in una drammatica telefonata alla moglie Valentina Conte fatta subito dopo essere stato investito. La donna è in ospedale al fianco del marito, sedato per non farlo affaticare e per alleviare un po’ i dolori per le brutte ferite riportate. “È dolorante, è fuori pericolo ma la situazione è seria”, ha detto la moglie all’Ansa. Stamani, quando si è svegliato, ha chiesto solo “fatemi tornare a casa”. La coppia, infatti, vive a Morcote, vicino Lugano, in Svizzera. Valentina, 30 anni, è di Cassano allo Ionio, un comune del cosentino. La coppia era in attesa di trasferirsi sull’Etna con la squadra di lui, la Bahrein Merida, per preparare la Vuelta. “Stavo facendo le valige – ha raccontato Valentina – quando ho ricevuto la telefonata dal cellulare di un amico che era con lui, ma è stato Domenico a parlare”. Nell’incidente, sulla cui dinamica sta indagando la Polizia municipale di Cosenza, Pozzovivo è stato colpito dalla parte destra dell’auto e nell’urto ha spaccato il parabrezza ed il finestrino. Per questo i medici intendono sottoporlo ad altri accertamenti per verificare le condizioni generali al di là delle fratture. “Siamo contenti di quanto è stato fatto nell’ospedale di Cosenza – dice la moglie – ma vogliamo tornare immediatamente a casa. Siamo in attesa del trasferimento. Aspettiamo notizie dalla squadra. C’è bisogno di strutture sanitarie diverse per recuperare dal punto di vista atletico. Sono sconvolta. Nell’immediatezza ho fatto tutto quello che potevo fare ma adesso che sto metabolizzando mi sento male”.

Operato per la frattura di tibia e perone: più grave la situazione al gomito

Può giù muovere la gamba destra fratturata e tra una quindicina di giorni potrà iniziare a “caricare”, potrà, cioè, cominciare ad alzarsi in piedi. È andata bene, secondo quanto si è appreso dall’ospedale Annunziata di Cosenza, l’operazione cui, nella serata di lunedì, è stato sottoposto il ciclista della Bahrain Merida Domenico Pozzovivo investito da un’auto mentre si stava allenando nella zona di Dipignano. L’atleta ha riportato la “frattura diatisaria” della tibia ed il primario del reparto di ortopedia Gualtiero Cipparrone, con la sua equipe, gli ha praticato un'”osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato” per rimettere in asse la gamba. Più complicata, invece, la situazione del gomito che presenta una frattura pluriframmentata ed esposta. I medici hanno effettuato una pulizia approfondita della ferita e una riduzione della frattura. Pozzovivo sarà sottoposto anche ad altri accertamenti. Il ciclista, infatti, è stato investito frontalmente, tanto che gli sono stati applicati alcuni punti di sutura al mento.