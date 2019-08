Premio Heraclea 2019, cerimonia il 10 agosto a Policoro

La società di produzione lucana del film “Made in Basilicata”, Arita Film – Paradise Valley, il giornalista Nicola Cerbino, il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, il tecnologo di fama internazionale Gianpiero Lotito, il ricercatore Carmela Saturnino, la giornalista del Tg1 Maria Soave, il giornalista Mario Trufelli, il ballerino Miguel Angel Zotto. Sono gli otto vincitori del Premio Heraclea 2019, giunto all’ottava edizione e presentato in mattinata nella sala 3 piano terra del Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata a Potenza.

La cerimonia di premiazione è in programma sabato 10 agosto 2019 dalle ore 21,30 sul lungomare destro di Policoro, in piazza Chonia.

“In una terra dove non c’è Cultura, l’anima di un popolo non muore mai…” E’ quando amava ricordare il compianto presidente onorario Rocco Brancati, la cui opera professionale e umana al servizio della sua terrà sarà ricordata, con la sezione speciale del riconoscimento anche di un “Premio giornalistico”, ai lucani che si sono distinti nel mondo.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche annunciato il programma e svelate tutte le novità della manifestazione cult dell’estate lucana.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il responsabile della comunicazione Gianluigi Laguardia, l’ideatore Mario Carlo Garrambone, il presidente della Commissione Garanti Francesco Calderaro, l’assessore al Turismo e Spettacolo, Titty Cacciatore del Comune di Policoro, l’assessore regionale alle attività produttive Franco Cupparo, il presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Carmine Cicala.

La serata di gala, tra cultura, musica, spettacoli, moda, gastronomia, sotto le stelle lucane in programma a Policoro sarà presentata dal conduttore televisivo di Rai 1, Sabino Zaba, con diretta televisiva su Trm Network Canale 16 DT e 519 SKY.

In programma il cooking show di Giambattista Guastamacchia, presidente Associazione Cuochi Materani e la presentazione a cura di Carmelina Guastamacchia del profumo “Matera” realizzato dalle sorelle Novembre.

Per l’arte è in programma la mostra d’arte Mondi paralleli a cura dell’associazione culturale Terre Joniche con la partecipazione degli artisti Nino Oriolo, Giulio Orioli, Sabrina Pugliese, a cura di Maria De Lorenzo.

Per la solidarietà la presentazione della Race for the cure, in programma a Matera dal 27 al 29 settembre 2019 e promossa da usan Kome Italia e le donne in rosa per lal otta contro i tumori al seno.

Per la moda sfilata Haute Couture di Anton Giulio Grande.

Momenti musicali con Mirko Gisonte, Tatiana Tarsia, Musicamanovella, PIetro Cirillo con Sangue LUcano, un omaggio ad Antonio Infantino, Luca Rossi. Special guest. Miguel Angel Zotto.

La cerimonia del 10 agosto sarà preceduta dai concerti di Mirko Gisonte e Madloco sul lungomare destro di Policoro venerdì 9 agosto 2019 dalle ore 21,30.

Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala: “Un premio importante giunto alla sua ottava edizione che dà il giusto riconoscimento ailucani illustri che portano alto il nome della Basilicata, non solo in Italia ma anche nel mondo.Tanti talenti che si distinguono in moltissimi ambiti professionali, da quello culturale a quello scientifico”:

Nel rivolgersi agli organizzatori della manifestazione Carlo Garrambone, ideatore del premio e Francesco Calderaro, presidente della Commissione Garanti,Cicala ha espresso il proprio plauso.

“Senza la vostra disponibilità e amore per la cultura in senso ampio, questo evento coinvolgente che sa unire giornalismo, cinema, arte, scienza e tecnologia, non si sarebbe potuto svolgere.

E’ anche grazie a manifestazioni come questa che si ha la possibilità di far conoscere a un pubblico vasto ed eterogeneo le straordinarie bellezze naturali e artistiche del nostro territorio, e nella fattispecie Policoro, l’antica Eraclea della Magna Grecia.

Un particolare ringraziamento va al compianto Rocco Brancati, voce autorevole del giornalismo lucano, che ha saputo raccontare attraverso i suoi servizi al tg regionale e i suoi documentari pezzi di storia inediti della nostra Basilicata”.

“Il ‘Premio Heraclea’ – ha concluso il presidente del Consiglio regionale della Basilicata – è una manifestazione importante che ci rende orgogliosi e ci permette di conoscere e valorizzare i lucani che hanno contribuito in modo significativo alla crescita della nostra società.

E quindi grazie ai lucani che verranno premiati: Nicola Cerbino, Raffaele De Ruggeri, Gianpiero Lotito, Carmela Saturnino, Maria Soave, Mario Trufelli, Miguel Angel Zotto e Arifa Film-Paradise Valley.

I lucani hanno bisogno di riscattarsi e rendersi consapevoli nel nostro territorio con le loro capacita e le loro qualità. Abbiamo tutti gli strumenti, ora dobbiamo crederci fino in fondo e avere il coraggio”.

Mario Carlo Garrambone si è soffermato sulla mission della manifestazione: valorizzare la lucanità, “e quest’anno lo faremo con le musiche del maestro Antonio Infantino che ha fatto conoscere le musiche lucane in tutto il mondo, un talento puro che collaborò anche con il grande Peter Gabriel.

Ma oltre alle pillole di suoni si vuole far emergere le voci dei nostri concittadini che hanno tanto da dire, da esprimere e condividere”.

Teresa Claudia Antonella Cacciatore, assessore alla Cultura della città di Policoro, si è detta “particolarmente orgogliosa di ospitare una manifestazione di questo calibro messa in piedi grazie ad un’organizzazione così professionale.

A tutti voi va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per gli sforzi profusi nell’azione di valorizzazione di lucani tanto meritevoli.

Un’amministrazione vicina alla cultura e all’arte che ospita ormai da otto edizioni il premio Heraclea”.