SAN SEVERINO LUCANO MOSTRA CULTURA ED ENOGASTRONOMIA

Nell’ultimo weekend di luglio a San Severino Lucano farà tappa “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche” di Basilicata Today. Le porte del centro multimediale Palafrido, in località Mezzana, saranno aperte – si legge in un comunicato stampa del Comune di San Severino Lucano – per accogliere turisti e visitatori per l’evento itinerante dedicato agli itinerari di Basilicata, Food, Castelli e Wine di Basilicata Today.

Pannelli fotografici, opere d’arte, prodotti agroalimentari tipici e biologici e centinaia di cartine turistiche ed enogastronomiche, in lingua italiana, inglese e francese, presenteranno itinerari lucani classici e semi sconosciuti a visitatori, rappresentanti dei media, operatori del settore turistico e della ristorazione e delegati di associazioni.

Una sola mission quella degli organizzatori: promuovere territorio e peculiarità della Basilicata, in Italia e nel Mondo. Stesso obiettivo quello dell’amministrazione comunale di San Severino Lucano Franco Fiore che ha aderito all’iniziativa e aperto le porte per l’importante evento.

“Il nostro – dice il primo cittadino – è un paese a vocazione turistica, da un pò di tempo stiamo lavorando per realizzare un paniere di offerta al turista completo ossia agli ambienti incontaminati e a ai paesaggi mozzafiato stiamo aggiungendo la cucina tipica, l’arte moderna, itinerari di ogni tipo e per ogni esigenza e quei servizi che seppur minimi possano garantire a chi decide di passare la propria vacanza da noi un periodo di relax e tranquillità.

Ma allo stesso tempo non possiamo dimenticare che abbiamo il dovere di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. L’evento di Basilicata Today ben si sposa con entrambi i nostri obiettivi”.