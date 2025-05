LA POESIA RACCONTA IL TERRITORIO LUCANO

Continuano anche quest’anno le esperienze del progetto Conosciamo i Poeti Lucani, ideato e promosso dall’associazione Argento Vivo gestore del CEAS Osservatorio Avifaunistico di Senise, per riscoprire le connessioni tra l’uomo ed il paesaggio lucano, per far scoprire a ragazzi ed adulti dove la poesia è nata ed irrora gli spazi naturali come quelli intellettuali, intrecciandosi con l’ambiente e la storia; alla riscoperta di personaggi natii della terra lucana che da essa sono stati ispirati e condizionati quali Isabella Morra (1520-1545) di Valsinni; Nicola Sole (1821-1859) di Senise; Leonardo Sinisgalli (1908-1981) di Montemurro; Albino Pierro (1916-1995) di Tursi; Rocco Scotellaro (1923-1953) di Tricarico.

All’Osservatorio si praticano “ESCURSIONI POETICHE” …

L’obiettivo di far visitare i Parchi Letterari lucani abbinati al Sentiero del Poeta dell’Osservatorio Avifaunistico sul Lago di Montecotugno a Senise PZ è la spinta che ha mosso questo progetto, nella consapevolezza dell’importanza di raccontare i luoghi, collegando dettagli, storie, tradizioni che accrescono il senso di appartenenza.

Le tradizioni letterarie hanno da sempre contraddistinto l’identità culturale e sociale lucana ed è essenziale la sua trasmissione alle nuove generazioni.

Il progetto “Conosciamo i Poeti Lucani” ha iniziato il suo cammino nel 2023 con la firma del protocollo d’intesa tra i Parchi letterari i Comuni e gli Istituti scolastici Comprensivi dei paesi natii dei 5 Poeti Lucani, oltre alle scuole, molti visitatori hanno scelto le “escursioni poetiche” a dimostrazione di una crescita continua del progetto e dell’interesse che suscita.