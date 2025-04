LLX Basilicata Fitness: dal 25 al 27 aprile a Ferrandina

Ferrandina, dal 25 al 27 aprile 2025, si prepara ad accogliere la seconda edizione di LLX Basilicata Fitness.

Un evento che, con la partecipazione di oltre 300 atlete e atleti provenienti da ogni angolo d’Italia e da diversi paesi europei, promette tre giorni di puro dinamismo e passione sportiva.

Quest’anno, la manifestazione assume un significato ancora più profondo, celebrando l’80° anniversario della Liberazione con lo slogan: “Liberiamo energia. Celebriamo la libertà”.

Organizzato con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e attivo, il festival si rivolge sia agli atleti esperti di CrossFit, Endurance e HEAVY weight, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo mondo.

L’unicità del format prevede due grandi categorie: Fitness, pensata per tutti i livelli di preparazione, e Open, per i più competitivi, suddivisa in Elite e Regular.

La seconda edizione, realizzata con il sostegno di Comune di Ferrandina e Gal Start 2020, introduce importanti novità, tra cui le inedite competizioni di Endurance, Powerlifting e Streetlifting “Heavy Weight”, che infiammeranno la prima giornata.

LLX Basilicata Fitness prenderà il via venerdì 25 aprile, , alle ore 9.30, dopo il discorso inaugurale del sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti.

Le gare proseguiranno ininterrottamente dalla mattina fino al tardo pomeriggio anche nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 aprile, con attività che interesseranno diverse aree del complesso sportivo Santa Maria.

“Siamo orgogliosi di ospitare la seconda edizione di LLX Basilicata Fitness- ha dichiarato il sindaco di Ferrandina, Lisanti- Questa edizione assume un significato speciale, unendo la passione per lo sport alla celebrazione di un momento fondamentale per la nostra storia, l’80° anniversario della Liberazione.

Lo slogan “Liberiamo energia. Celebriamo la libertà” racchiude perfettamente lo spirito di questi giorni: la vitalità del movimento che si sposa con i valori di libertà e rinascita. Ringrazio gli organizzatori per il loro impegno e sono certo che Ferrandina vivrà tre giorni di grande sport e condivisione”.

“CSEN è lieto di supportare LLX Basilicata Fitness- sottolinea Angelo La Carpia- Un evento reso possibile grazie all’impegno di Valerio Mattera, atleta lucano di successo e CrossFit Level 1 Trainer e Tommaso Loris Colantuono, owner di Armada Fight Fitness Salandra, oltre che grazie al prezioso contributo del Comune di Ferrandina e del Gal Start 2020.

Questa tre giorni che incarna perfettamente i valori di inclusione e promozione del benessere che la nostra organizzazione persegue.

L’attenzione sia agli atleti esperti che ai neofiti, unita alla novità delle competizioni di endurance e powerlifting, testimonia la dinamicità e l’innovazione di questa manifestazione, in cui lo sport si conferma un potente veicolo di energia positiva e di celebrazione della libertà individuale e collettiva”.