Porta dei parchi, un progetto per i parchi lucani

Il 10 e l’11 maggio, in occasione dell’inaugurazione del complesso rifunzionalizzato del Palazzotto del Casale nei Sassi di Matera, il Parco della Murgia Materana promuoverà una serie di incontri per illustrare le iniziative e le proposte pensati all’interno del progetto “Porta dei Parchi” quale via di promozione e di accesso all’intero sistema dei Parchi della Basilicata.

Su impulso della Regione Basilicata, l’Ente Parco ha progettato la “Porta dei Parchi”, che avrà sede presso il Palazzotto del Casale, per renderlo elemento strategico per lo sviluppo del sistema Parchi della Basilicata.

Gli incontri previsti ospiteranno infatti confronti con i rappresentanti politici nazionali e locali, con i referenti dei Parchi lucani, con l’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata su diversi temi, ma tutti connessi alla necessità di costruire una proposta turistico-ambientale in grado di mettere a valore le specificità dei parchi lucani in un sistema di rete che ne rafforzi la competitività.

In programma anche workshop sulla gestione sostenibile dei flussi turistici nelle aree protette e sulla comunicazione digitale e promozione dei Parchi, seminari sul monitoraggio e la conservazione della biodiversità e forum sui Parchi e le comunità locali.