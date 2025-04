In arrivo la miniluna, la Luna piena più distante del 2025

Ciò spiega l’anomalia verificatasi nel 2019: quell’anno l’equinozio è avvenuto il 20 marzo, il plenilunio il giorno successivo e la prima domenica il stata così il 24 marzo. Eppure, la festività pasquale si è celebrata il 21 aprile, proprio in ragione di quanto stabilito nel Concilio di Nicea.

Per gli appassionati che desiderano seguire da vicino lo spettacolo, il Virtual Telescope ha in programma una diretta streaming sul suo sito a partire dalle 02,00 del 13 aprile: i ricercatori condivideranno in tempo reale le immagini della mini-Luna, catturate grazie ai telescopi robotici installati a Manciano, in provincia di Grosseto, sotto il cielo più buio dell’Italia peninsulare.