Venerdì 11 aprile, alle ore 21:00, il Cineteatro Don Bosco di Potenza ospiterà l’evento “Filosofia e Musica: incontro con il Maestro Allevi”.

Un nuovo sguardo sul mondo, un soffio di speranza che si fa musica e pensiero. Un’umanità rinnovata, capace di accogliere la fragilità come forza, di trasformare il dolore in bellezza, di riconoscere il valore dell’istante presente.

Sono questi i temi cari al M° Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista, che con il suo spirito visionario e autentico ci guida alla scoperta di una rinascita interiore e collettiva.

Attraverso il dialogo tra Parole e Musica, il Maestro Allevi condivide il suo viaggio di trasformazione, esplorando il delicato equilibrio tra luce e ombra, il potere creativo dell’incertezza e la meraviglia dell’inatteso.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite www.cineteatrodonbosco.com.

L’appuntamento rientra in un progetto di valorizzazione territoriale che coinvolgerà Potenza e Matera, promosso da Apt Basilicata in collaborazione con Twister Film e Bizart, e i cui contenuti verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà nella mattinata dell’11 aprile presso la Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza.