I mondi cubici di Minecraft, per videogame iconico boom in sala

Potrebbero essere gli infiniti mondi cubici di ‘Un film Minecraft’, diretto da Jared Hess, primo adattamento per il grande schermo dal videogioco singolo più venduto di sempre (300 milioni di copie nel mondo dalla sua uscita nel 2011 con la svedese Mojang) a risollevare le sorti del botteghino americano.

L’adventure fantasy/family comedy di Warner Bros con un cast che comprende Jack Black, Jason Momoa (anche coproduttore), Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge e Sebastian Hansen, è partito alla grande: in Usa si stimano 130 milioni di dollari al box office per questo primo weekend d’esordio, in Italia in sala da due giorni è già primo con oltre 1 milione 300mila euro.

Un risultato plausibile visto che il film, sotto la guida di un cineasta anticonvenzionale come Hess già autore, fra gli altri, di Napoleon Dynamite, pur nei canoni di Hollywood vuole essere un omaggio alla creatività e all’originalità di quello che è diventato un’icona dei videogame sandbox (le avventure ludiche nelle quali è possibile creare e combinare mondi, strumenti e oggetti, qui a colpi di cubi, la forma basica di ambienti e personaggi) senza che ci sia uno scopo finale definito (pur essendo presenti degli obiettivi).

Una libertà evocata anche dal titolo del lungometraggio: ‘Un film Minecraft’, tra i molti possibili. “Ci sono tantissime persone che giocano a Minecraft in tutto il mondo, e le amicizie che si creano nel gioco sono durature – spiega Hess nelle note di produzione -. Hai modo di entrare in contatto con il tuo superpotere creativo, che poi è quel che accade ai personaggi del film”.

A introdurci nella trama è il personaggio di Steve (Black), che ha abbandonato la noia del mondo degli adulti per crearsi avventure nel mondo fantasy dell’overworld. Fra pecore rosa e lupi affettuosi come il fido Dennis, non mancano però i nemici.

Prima fra tutte, la regina dell’esercito di maialini piglins, Malgosha, che insieme al fido generale Chungus (doppiati in italiano rispettivamente da Mara Maionchi e Lazza) prende prigioniero Steve nel cupo mondo Nether. Anni dopo arriveranno a salvarlo un originale gruppo formato dall’ex campione di videogiochi anni ’80 Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa); l’adolescente Henry (Hansen), genietto incompreso con la sorella maggiore Natalie (Myers); l’intraprendente Dawn (Brooks).