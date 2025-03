Il Festival Popsophia ‘Abracadabra’ celebra Franco Battiato

Il festival Popsophia, dedicato quest’anno alla magia col titolo “Abracadabra”, in programma al Teatro delle Muse di Ancona dall’8 all’11 maggio, scopre le carte annunciando un evento dedicato al cantautore Franco Battiato il 9 maggio.

La notizia arriva a ridosso del 23 marzo, giorno in cui l’artista avrebbe compiuto 80 anni, per celebrare con un philoshow condotto dal critico musicale Carlo Massarini l’eredità musicale e culturale dello scomparso cantante.

“Un’occasione per decostruire – ha detto Lucrezia Ercoli, direttrice artistica della manifestazione – la dicotomia tra musica colta e musica leggera e riuscire a comprendere la natura di un mistico pop che è riuscito a scalare le classifiche”.

Con Massarini, indimenticabile Mister Fantasy e amico di Battiato, tra i primi in Italia a scoprirne lo spirito avanguardistico, ci sarà la Factory ensemble composta da 11 musicisti che suoneranno dal vivo i brani più amati del cantautore: da Prospettiva Nevski a L’era del cinghiale bianco, fino a La cura, scritta col filosofo Manlio Sgalambro, e a Centro di gravità permanente, che dà il titolo all’iniziativa.

Ad accompagnarli anche i moderni dervisci della compagnia di danza Ead Company Concept, che interpreteranno la poetica del compositore con movenze ispirate alle danze rotanti.

Lo spettacolo, nell’intento dei suoi promotori, intreccia filosofia, musica dal vivo, aneddoti, video e danza per raccontare l’anima poliedrica e inafferrabile di uno degli artisti più amati della scena musicale italiana, che cantava in sanscrito e in arabo, ma parlava a tutti.

“Battiato è stato sperimentatore, mistico, intellettuale e allo spesso tempo icona pop capace di arrivare alle folle – ha rilevato ancora Ercoli -.

La sua musica, attraversata da profonde suggestioni spirituali ed esoteriche, diventa il punto di partenza per il viaggio che popsophia con il festival dedicato al mondo della magia intende costruire”.

ANSA