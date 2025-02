Sostegno di Sarli (Apt) ad Aliano capitale

“La candidatura di Aliano a Capitale Italiana della cultura per il 2027 è un processo trasformativo del patrimonio culturale in dote alla cittadina e generativo di nuovi percorsi che, se portato a compimento come previsto dal ricco dossier, può essere attivatore di rinnovate attenzioni e di nuovi flussi territoriali.

L’inserimento di Aliano tra le dieci finaliste – continua – premia la forza e la visione di una candidatura solida, capace di coniugare antiche origini e visioni innovative per il destino di quel luogo. Rivolgiamo un sincero in bocca al lupo ad Aliano e rinnoviamo il pieno sostegno all’operato di tutti coloro che metteranno a terra un dossier visionario e al contempo concreto”.

Lo dichiara il Direttore generale dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli, in riferimento all’audizione delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, che si terrà domani a Roma presso il Ministero della Cultura.

ANSA