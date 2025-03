Matera verso le elezioni comunali: primarie, alleanze e strategie in evoluzione

In vista delle elezioni comunali a Matera, previste per il 25 e 26 maggio 2025, si stanno delineando diverse iniziative politiche e civiche.

Un gruppo di giovani materani, sotto la sigla “Giovani per Matera”, ha promosso l’organizzazione di primarie aperte per la selezione del candidato sindaco. Questa iniziativa mira a rompere gli schemi tradizionali e a favorire una maggiore partecipazione democratica. Secondo Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Partito Democratico, tale mobilitazione rappresenta un segnale di cambiamento significativo per la città

​Sul fronte politico, il centrosinistra sta cercando di raggiungere un’unità nella scelta del candidato sindaco, valutando l’opzione delle primarie come strumento per coinvolgere la base elettorale. Tuttavia, le trattative non hanno ancora portato a un accordo definitivo, con il Movimento 5 Stelle che, dopo una fase di distacco, ha deciso di rientrare nel dialogo per trovare una soluzione condivisa. ​

Anche Azione partecipa alle primarie dei giovani di Matera con la candidatura di Adriana Violetto.

Nel centrodestra si discute sulla modalità di selezione del candidato sindaco. Giuseppe Olivieri, esponente di Fratelli d’Italia, ha proposto l’utilizzo delle primarie interne ai partiti della coalizione per individuare il candidato più rappresentativo. Nicola Casino, Matera 2030 sostiene le primarie aperte e civiche lanciate dai “Giovani per Matera”.