Francavilla in Sinni: truffano un’80enne, arrestati due giovani campani

L’Arma dei Carabinieri prosegue senza sosta nella sua attività di contrasto alle truffe ai danni degli anziani.

Nei primi giorni della settimana, i militari della Compagnia di Senise hanno arrestato due giovani con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana di 80 anni residente a Francavilla in Sinni.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa. I Carabinieri hanno fermato due persone, rispettivamente di 25 e 18 anni, entrambe di origini campane, che si aggiravano con atteggiamento sospetto a bordo di un’utilitaria nel centro abitato, poco dopo la consumazione della truffa.

La vittima era stata contattata telefonicamente da uno dei truffatori, che l’aveva indotta a credere che il nipote fosse coinvolto in una situazione debitoria. Convinta della necessità di saldare il presunto debito, la donna aveva consegnato ai malviventi 500 euro in contanti e alcuni monili in oro, raggirata dalla loro falsa identità di dipendenti postali.

Resasi conto dell’inganno, ha immediatamente allertato il 112, consentendo così l’avvio delle ricerche che hanno portato all’individuazione dei due giovani e al recupero dell’intera refurtiva.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti alla Casa Circondariale di Potenza, a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Il GIP del Tribunale ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di residenza, sottolineando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Questo risultato testimonia l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel contrasto alle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Grazie a un’intensa attività di prevenzione, informazione e controllo del territorio, l’Arma dei Carabinieri continua a garantire sicurezza ai cittadini.

Il Comando Provinciale di Potenza invita chiunque si trovi in situazioni sospette a contattare immediatamente il Numero Unico per le Emergenze 112 o a rivolgersi alle stazioni dell’Arma presenti sul territorio, dove personale specializzato è sempre pronto a fornire assistenza.