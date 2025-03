Ministro Piantedosi: ‘Più rimpatri dall’Ue e hub in Stati terzi’

“Occorre incrementare il tasso di rimpatri dalla Ue, guardiamo quindi con fiducia alla proposta di regolamento in materia di rimpatri presentata pochi giorni fa dalla Commissione europea.

Dobbiamo continuare a lavorare insieme, per individuare soluzioni innovative quali, la proposta di sviluppare hub europei dislocati in Stati Terzi, dove far confluire i migranti irregolarmente presenti nel territorio dell’Unione e da cui gestire la procedura di rimpatrio verso i Paesi di origine”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha incontrato al Viminale il ministro per la Giustizia, gli Affari interni e la Migrazione irlandese, Jim O’Callaghan.

“Inoltre – continua Piantedosi – per evitare il rischio di remigrazione illegale, è fondamentale investire anche su specifici progetti di reintegrazione socio-economica nei Paesi d’origine”.

Nel corso del cordiale colloquio, informa il Viminale, i due ministri hanno concordato sull’importanza di cooperare per avere una mappatura dei gruppi criminali transnazionali, attivi nel traffico di migranti e sull’esigenza di prestare la massima attenzione alle minacce ibride.

ANSA