Trasformazione digitale e innovazione: Federica Meta nuova direttrice responsabile del network CORCOM

Il CdA, i soci e la rete dei partner della Fondazione AIDR esprimono le più affettuose e sincere congratulazioni a Federica Meta, recentemente nominata direttrice responsabile del network CORCOM (www.corrierecomunicazioni.it).

Questo prestigioso riconoscimento va a un’esperta professionista che da anni contribuisce con passione e competenza alla crescita e diffusione della cultura digitale e dell’innovazione imprenditoriale in Italia.

CORCOM, il network 360 che raccoglie testate e portali B2B dedicati ai temi della trasformazione digitale e dell’innovazione, ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell’informare e formare le imprese e le pubbliche amministrazioni italiane sui temi cruciali della digitalizzazione.

La nomina di Federica Meta alla guida di questa realtà rappresenta un ulteriore passo in avanti nella missione di CORCOM, che con il suo impegno quotidiano continua a diffondere la cultura digitale nelle istituzioni e nel mondo dell’impresa.

“La nostra Fondazione – ha dichiarato Mauro Nicastri, presidente AIDR – ha da sempre un’attenzione particolare alla parità di genere, come testimoniato dalle numerose iniziative promosse nel corso degli anni.

È un piacere per noi congratularci con Federica Meta per il suo nuovo incarico, che rappresenta un ulteriore esempio di come le donne stiano conquistando con determinazione ruoli di leadership nel mondo della tecnologia e dell’innovazione.

In particolare, desidero sottolineare la sua lunga e fruttuosa collaborazione con AIDR, che ha visto Federica come moderatrice di eventi, discussioni e confronti, portando un contributo significativo alla crescita del nostro ecosistema digitale.

Inoltre, il Premio Nazionale Digital News che promuoviamo annualmente rappresenta un’occasione fondamentale per mettere in luce il valore dei media, tradizionali e online, nella promozione della cultura digitale e dell’economia digitale in Italia. Un obiettivo che vediamo ancora più vicino grazie al lavoro di professionisti come Federica.”

La Fondazione AIDR rinnova quindi i suoi più sinceri auguri a Federica Meta, con l’auspicio di un ulteriore successo nel suo nuovo ruolo, e conferma il suo impegno nella promozione della cultura digitale, per un’Italia sempre più innovativa e inclusiva.