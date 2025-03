Selezione di 12 PMI del Sud Italia per il programma “Compass and Support to Public Financing SMEs”

Ha preso il via la selezione di 12 Piccole e Medie Imprese del Sud Italia che potranno beneficiare del servizio “Compass and Support to Public Financing SMEs”, un’iniziativa che rientra tra i servizi finanziari previsti dal Progetto “EDIH Heritage Smartlab” (EDIH-HSL), finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L’obiettivo del programma è supportare le PMI nell’accesso a fondi e incentivi europei, nazionali e regionali per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di formazione sulle tecnologie avanzate.

Il servizio, del valore complessivo di 3.000€, sarà interamente coperto dai fondi EDIH-HSL, con l’unico onere per le imprese selezionate di un contributo di 900€ per la partecipazione a un evento di networking internazionale: gli European Industry Days, che si terranno a Rzeszów, in Polonia, dal 5 al 6 giugno 2025.

Il programma è destinato a PMI del Sud Italia, con particolare attenzione alle aziende di Basilicata, Campania e Puglia che operano nel settore dell’innovazione digitale applicata alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il servizio si articolerà in due fasi principali: la prima consiste in incontri personalizzati one-to-one in cui le imprese selezionate potranno confrontarsi con esperti di finanziamenti europei e nazionali per analizzare le proprie esigenze e ricevere un parere sintetico e personalizzato sui programmi di finanziamento più idonei, oltre a suggerimenti su partner e network internazionali con cui collaborare.

La seconda è la partecipazione agli EU Industry Days a Rzeszów, un’opportunità unica per il networking e per entrare in contatto con leader dell’industria europea, favorendo lo sviluppo di nuove collaborazioni e progetti innovativi.

Le PMI interessate possono candidarsi compilando il form online (https://www.heritagesmartlab.it/candidatura-pmi-startup/), selezionando come tipologia di intervento “Servizi finanziari”. Le richieste pervenute saranno valutate dal gruppo di coordinamento del progetto, che verificherà la coerenza con gli obiettivi di EDIH-HSL.

Gli esiti della selezione verranno comunicati alle aziende candidate, la cui adesione sarà formalizzata con la sottoscrizione di una convenzione di servizi e il versamento del contributo per la partecipazione all’evento.

Per ulteriori dettagli e per presentare la candidatura, consultare il sito EXO: http://bit.ly/43vjd3V