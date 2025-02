Il fondatore di Apple Steve Jobs avrebbe compiuto 70 anni

Steve Jobs avrebbe compiuto oggi 70 anni.

Il co-fondatore ed ex Ceo di Apple è nato il 24 febbraio 1955 e morto il 5 ottobre 2011 all’età di 56 anni per una grave malattia.

Ha rivoluzionato il mondo della tecnologia e una serie di prodotti da lui immaginati, come l’iPhone, non solo sono tuttora il core-business della Mela ma hanno cambiato radicalmente le nostre vite. “Siate affamati. Siate folli”, è il celebre messaggio contenuto nel suo discorso all’Università di Stanford del giugno 2005.

Nel 1976 Jobs insieme a Steve Wozniak fonda la Apple Computer Company per commercializzare l’Apple I, un personal computer pionieristico.

La loro collaborazione porta nel 1977 all’introduzione dell’Apple II che influenza in modo significativo l’industria dei personal computer.

Nel 1984, Cupertino lancia il Macintosh, noto per la sua interfaccia grafica e per l’iconico spot pubblicitario del Super Bowl 1984 diretto da Ridley Scott. Jobs per i conflitti interni lascia Apple nel 1985 e fonda NeXT Inc, vi torna nel ’97. ha fondato anche la Pixar poi acquisita dalla Walt Disney Company.

Apple Computer Company è stata ribattezzata Apple Inc. nel 2007 quando l’azienda ha ampliato la propria attenzione dai computer all’elettronica di consumo.

Steve Jobs è rimasto al timone dell’azienda fino al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per motivi di salute assumendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Al suo posto da allora c’è Tim Cook che proprio oggi ha annunciato per Apple 500 miliardi di dollari di investimenti e 20.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni.

ANSA