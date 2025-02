La casa dei Lucani – il 21 febbraio a Potenza la presentazione del libro di Marco Impagliazzo “I Giubilei nella Storia”

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha il piacere di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “I Giubilei nella Storia”, scritto dal Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, edito da Morcelliana.

L’evento si terrà a Potenza, presso la “Sala Inguscio” della Regione Basilicata, il prossimo 21 febbraio alle ore 18:00.

Il volume di Impagliazzo esplora il percorso della tradizione giubilare nella storia della Chiesa Cattolica, analizzandone le fasi di crisi e rinnovamento, con particolare attenzione ai dibattiti che hanno caratterizzato il periodo post-conciliare.

L’autore offre una lettura approfondita delle continuità e delle trasformazioni che hanno interessato questa celebrazione sin dal Medioevo, offrendo così una prospettiva fondamentale in vista del Giubileo 2025.

Alla presentazione interverrà, oltre all’autore, anche S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo, che offrirà il proprio contributo alla riflessione sul tema giubilare e sul suo valore nella società contemporanea.

L’iniziativa rientra nella rassegna culturale “Consiglio e Cultura: La Casa dei Lucani”, promossa dal Consiglio regionale della Basilicata con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle istituzioni nei processi di crescita culturale della comunità regionale.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento di così alto valore culturale e spirituale – ha dichiarato il Vice Presidente Angelo Chiorazzo – perché riteniamo che la conoscenza della nostra storia e delle nostre tradizioni sia fondamentale per la costruzione di un futuro consapevole e condiviso.

Il Giubileo rappresenta un momento di riflessione e di rinnovamento non solo per la Chiesa, ma per tutta la società e, in questo senso, il libro di Marco Impagliazzo è una preziosa guida per comprendere la portata di questa celebrazione.

Sarà anche l’occasione per parlare di pace con Marco Impagliazzo e la Comunità di Sant’Egidio, impegnata in ogni angolo del mondo per promuovere la concordia e la fraternità tra i popoli”.

L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’importante occasione di confronto e approfondimento su un tema di grande attualità e rilevanza storica.