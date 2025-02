“Di melodie e frammenti”: la nuova raccolta poetica di Denise Giorgio

La poesia è spesso il rifugio dell’anima, il luogo dove emozioni e ricordi trovano forma attraverso le parole.

È proprio da questa esigenza profonda che nasce Di melodie e frammenti, la nuova raccolta di poesie firmata da Denise Giorgio e pubblicata da Photo Travel Editions.

Il libro si presenta come un viaggio tra sentimenti contrastanti, tra la gioia e la malinconia, tra il desiderio di fermare il tempo nei momenti felici e la ricerca di una via di fuga di fronte al dolore.

Ogni poesia è una finestra aperta su stati d’animo universali, un’eco che risuona nell’animo del lettore con una musicalità sottile e costante, quasi come una melodia senza ritornelli.



Denise Giorgio, con uno stile raffinato e profondo, riesce a trasformare in versi le emozioni più intime, offrendo un’opera capace di toccare corde profonde e di creare un forte senso di identificazione. Ogni strofa è come un tassello di un mosaico più ampio, un atto dello stesso dramma interiore che accomuna l’umanità intera. Il libro è corredato dai disegni dell’artista Ivan Larotonda.



La raccolta è disponibile nelle librerie e nei principali store online, tra cui Amazon, Feltrinelli, IBS, Mondadori e sul bookstore della casa editrice. Un’occasione imperdibile per gli amanti della poesia e per chiunque desideri immergersi in un universo di parole carico di emozioni.



Un libro che invita alla riflessione, alla scoperta di sé e degli altri, accompagnando il lettore in un viaggio lirico attraverso la musica delle parole e dei sentimenti.

Denise Giorgio, originaria di San Fele (PZ), è docente presso un Istituto di Istruzione Superiore, da sempre rapita dal tipico profumo dei libri, dai racconti di epoche passate, dalle storie senza tempo.

Dopo la laurea in discipline umanistiche, collabora presso la Biblioteca di Ateneo dell’Università, immergendosi totalmente nell’universo librario.

Il Master in “Archivistica-Supporto alla Valorizzazione degli Archivi Storici della Basilicata”, frequentato successivamente, le consente di ampliare i propri orizzonti, sulla scia della ricerca del vero, che da sempre contraddistingue il suo percorso formativo.

La partecipazione a svariati concorsi poetici costituisce un prezioso arricchimento del suo background culturale, sia da un punto di vista prettamente espressivo che contenutistico-lessicale: tra questi il primo Concorso Di Poesia Dialettale Lucana indetto dal Progetto A.L.Ba (Atlante Linguistico della Basilicata).

La particolare predilezione per la poesia si intreccia ad esperienze di ulteriore crescita personale, componendo una delle innumerevoli “melodie” di quel sentire quotidiano costellato da molteplici interessi, tra cui la partecipazione a mostre ed eventi culturali, nonché attività di promozione delle peculiarità del territorio di residenza – il comune di San Fele – tra bellezze paesaggistiche, religiosità popolare, risorse museali (ha curato attivamente l’accoglienza museale presso i locali del Museo Diffuso sanfelese nel corso del 2023).

Ha redatto, altresì, contributi inerenti la storia del suo paese, per la pagina “Basilicata Storica” del quotidiano “La Nuova del Sud”, curata dalla “Deputazione Lucana di Storia Patria – Istituto per gli studi Storici dall’antichità all’età contemporanea”.

Dedicare del tempo alla scrittura, rispecchia, nel corso degli anni, un appuntamento quotidiano con quel turbinio di pensieri, emozioni e momenti del tutto unici ed irripetibili che vengono, pertanto, impressi su carta, secondo ritmi, riflessioni e uno stile del tutto personali.

Sono minuscoli i “frammenti” di vita incastonati tra le righe dei suoi versi, in costante bilico tra sogno e reale.