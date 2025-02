APT Basilicata Bit 2025, Dg Sarli: buona partecipazione

“Propositività dei territori, condivisione di esperienze consolidate di turismo di comunità, progetti innovativi, nuove strategie di marketing e necessità di aggregare l’offerta sono gli elementi che hanno contraddistinto la proposta della Basilicata alla BIT.

La nostra regione con la sua storia e la sua identità ha registrato un buon interesse da parte di tour operator, giornalisti, esperti di settore e visitatori, che hanno raggiunto il nostro stand segnalato, tra l’altro, dalla rivista “Dove Viaggi” tra le 6 Regioni da attenzionare per questa edizione.”

È quanto dichiara il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, commentando la partecipazione della Basilicata alla Borsa internazionale del turismo di Milano che, tra le altre cose, ha posto l’accento sulla candidatura di Aliano a Capitale italiana della cultura 2027 e presentato il progetto della slittovia delle Dolomiti Lucane che vedrà la luce in primavera.

Grande visibilità anche per il patrimonio intangibile, per Matera che il prossimo anno sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, per l’offerta turistica di Castelsaraceno e le iniziative avviate nelle altre aree della regione, da Maratea alla costa del Metapontino, dalla Val d’Agri al territorio del Vulture-Melfese, fino alle aree verdi prottete.

“L’Apt ha voluto dedicare il principale momento istituzionale della manifestazione al confronto con Regione, Lucana Film Commission e Fondazione Matera-Basilicata 2019 in funziona di una più forte sinergia e collaborazione. È con questo spirito – aggiunge Sarli – che sarà possibile affrontare la progettualità che dovremo mettere in campo.

Atmosfere come quella respirata alla Bit ci confermano la necessità di creare nuovi ponti anche oltre i confini regionali, nuove relazioni con il mondo della conoscenza, della ricerca e con le reti turistiche nazionali ed internazionali.

Ringrazio – conclude il direttore dell’Apt – tutti i partecipanti che hanno voluto aderire, a vario titolo e ciascuno per specifica funzione, alla BIt, tappa senza dubbio importante di un più ampio percorso di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche regionali.”