Antonio Lopardo è il nuovo presidente del CR Fipav Basilicata

E’ Antonio Lopardo il successore di Enzo Santomassimo a capo della pallavolo lucana. L’elezione è avvenuta nella gioranta di sabato 8 febbraio presso i locali di Sport e Salute a Potenza. Insieme a Lopardo, unico candidato alla presidenza e che ha raccolto il 100% delle preferenze per un totale di 923 volti, è stato eletto anche il nuovo Consiglio Regionale che è composto da Antonella Brizzi (che ha raccolto 1020 voti), Giuseppe Iannarella (910), Mario Liguori (750) e Rosario Braia (720). Revisore dei conti eletta Carmela Modrone, unica candidata. L’elezione, svolta come detto presso i locali di Sport e Salute, ha visto la partecipazione di tutte le realtà pallavolistiche lucane e si era aperta con la commissione verifica poteri Presidente Rocco Zafarone, segretaria Mariella Divietri e componente Yuri Cristiano e la successiva composizione dell’Ufficio di Presidenza composto dal presidente Leopoldo Desiderio, dal vicepresidente Vincenzo Marranzini e dal segretario Pierpaolo De Pace. Le società lucane, rappresentate in assemblea dai presidenti e dai dirigenti dei club nonché da tecnici e atleti, hanno tributato un grande ringraziamento al consiglio uscente e soprattutto al già presidente Enzo Santomassimo che ha guidato la Basilicata per tre mandati, dal 2013, in un contesto non semplice attraversato anche dall’era Covid che ha visto notevoli problematiche anche per lo sport e per la pallavolo. Santomassimo nel frattempo è candidato alle prossime elezioni nazionali come Consigliere rappresentanti tecnici.