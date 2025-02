Nasce il Coordinamento cittadino di Potenza di Basilicata Casa Comune

Avvertiamo forte l’esigenza di puntare a ripensare il ruolo della Città di Potenza, ponendo il tema del ruolo e delle funzioni che le città ed i poli attrattivi regionali, devono esercitare.

È questa l’esigenza emersa nel corso dell’incontro del costituendo Coordinamento Cittadino di Basilicata Casa Comune, riunito ieri a Potenza, alla presenza dei dirigenti regionali del partito.

Partendo dalla volontà di dotare il partito di un organismo plurale e partecipativo, si è dato vita ad un confronto aperto sulle tematiche più stringenti che riguardano il Comune di Potenza.

Appare necessario, costruire anche a Potenza ed in Basilicata un Centrosinistra plurale e interessato ai bisogni dei cittadini come nella logica della riorganizzazione della cultura riformista e moderata su cui stiamo lavorando anche a livello nazionale.

Siamo stati protagonisti della vittoria e compartecipato alla scelta del candidato Sindaco e della coalizione vincente e siamo pronti a sostenere le sue azioni per consentirgli di riorganizzare la macchina amministrativa ed a sinergizzare il livello cittadino coi livelli regionali a cui facciamo riferimento attraverso i nostri consiglieri regionali Chiorazzo e Vizziello, anche perché convinti che il civismo senza la politica, e riferimenti politici, non paga.

È necessaria dunque una forte azione progettuale e politica dopo 7 mesi visto che abbiamo l’urgenza di correggere e colmare le lacune degli ultimi anni di insufficiente azione amministrativa e politica e siamo in mezzo al guado difronte ad un’aggressività crescente della destra potentina che non ha ancora digerito la sconfitta.

Avvertiamo, altresì, una voglia di politica che manca, come accaduto nel caso della gestione della crisi idrica in cui i cittadini hanno percepito la pur giusta collaborazione prestata a livello istituzionale come un voler giocare in difesa senza schierarsi a loro totale difesa.

Ci sono emergenze cittadine che vanno ora affrontate collegialmente e con grande decisione: la rigenerazione dei quartieri come idea di sostegno alla rinascita del Centro Storico, la vicenda Torraca per la quale ora si è costretti a ridefinire la progettualità che il precedente governo comunale aveva dimensionato per un finanziamento di 14 meuro che ora si è scoperto non essere più tale, alla pari della ristrutturazione del palazzetto CONI (progetto per 7meuro ma con i fondi insufficienti che ora obbligano a ricalibrare l’intervento), l’annosa questione del Cinema Ariston.

Fondamentale appare poi affrontare la questione del commercio potentino, che segna battute d’arresto nonostante qualche segnale positivo e la necessità di mettere ordine nelle aree commerciali come quella mercatale o di un nuovo arredo urbano in via del Gallitello.

Nel corso del confronto è emersa poi l’esigenza di lavorare a rafforzare il ruolo dei presidi ospedalieri e delle loro aree circostanti nel mentre abbiamo forse perso l’occasione della Capitale dei giovani per ripensare al ruolo dei servizi e delle opportunità da offrire come gli ultimi dati hanno fatto emergere nei giorni scorsi sulla fuga degli stessi.

Una città in fondo da ricostruire, ridefinire, pensando anche a ridisegnare l’idea dei Comitati di quartiere e andando oltre le vicende strane della toponomastica che oggettivamente distraggono dai problemi veri.

Potenza, evidenzia il Coordinamento Cittadino di BCC, deve avere una funzione di legame con il territorio anche ripensando la mobilità e attrezzandosi per la sua rinascita attraverso l’idea del Piano strutturale metropolitano.

Tutte queste valutazioni, sono state affidate al lavoro che il nostro Capogruppo in Consiglio Comunale, Giampiero Iudicello, dovrà porre sul tavolo del confronto costante con il Governo cittadino.

Il buon Governo si misura con il ruolo che ci vogliamo dare anche nel confronto con le altre istituzioni, dando sostegno dunque all’amministrazione ma senza fare sconti e pronti ad assumerci le nostre responsabilità.

Potenza, 6 febbraio 2025

Coordinamento Cittadino di Potenza – Basilicata Casa Comune