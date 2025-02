Il caso Almasri, Nordio: ‘Dall’Interpol comunicazione senza domanda di estradizione’

In corso la seduta della Camera, presieduta da Lorenzo Fontana, con all’ordine del giorno le informative dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri.

Una decina gli interventi dei parlamentari previsti tra maggioranza e opposizione: da Giovanni Donzelli, il primo iscritto a parlare per FdI, a Elly Schlein (Pd) e Giuseppe Conte (M5s), fino a Maria Elena Boschi (Iv), Nicola Fratoianni (Avs) e Riccardo Magi (Più Europa).

Per Noi moderati interverrà il leader Maurizio Lupi. La durata stimata delle informative è di due ore e mezza circa. I gruppi avranno a disposizione dieci minuti ciascuno, un tempo maggiorato rispetto ai sette minuti solitamente previsti. Parlerà un solo esponente per gruppo, senza repliche né votazione.

Il mandato di arresto è arrivato domenica 10 gennaio alle ore 9.30 con una notizia informale e l’arresto trasmessa via email da un funzionario Interpol alle ore 12.37, sempre domenica: una comunicazione assolutamente informale, priva di dati identificativi e priva del provvedimento in oggetto e delle ragioni sottese. Non era nemmeno allegata la richiesta di estradizione”.

“L’atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto”: dopo questo breve passaggio le opposizioni in Aula hanno rumoreggiato per contestare questa sottolineatura, tanto che è dovuto intervenire il presidente Lorenzo Fontana. Al discorso del ministro avevano invece applaudito precedentemente dai banchi della maggioranza.

Non faccio da passacarte, ho il potere di interloquire con altri organi dello Stato in caso di necessità e questa necessità si presentava eccome. Inoltre serve valutare la “coerenza delle conclusioni cui perviene la decisione della Cpi”. Questa coerenza manca completamente e quell’atto era nullo, in lingua inglese senza essere tradotto e con vari allegati in lingua araba”.

Dieci minuti a gruppo per gli interventi dopo l’informativa dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio sul caso Almasri in Aula alla Camera. A intervenire per il Pd sarà la segretaria Elly Schlein e per M5s il leader Giuseppe Conte. A parlare per Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, per FI Giorgio Mulè, per Iv Maria Elena Boschi e Maurizio Lupi per Noi Moderati.

Appendino: ‘Su Almasri siamo alla menzogna di Stato’