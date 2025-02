I LUCANI NEL MONDO PER SOSTENERE I NUOVI FLUSSI TURISTICI ED ALIANO CAPITALE DELLA CULTURA ALLA BIT DI MILANO

Luigi Scaglione – Il Presidente

“La presenza alla BIT di Milano di diverse realtà territoriali nell’ambito della progettualità che l’APT di Basilicata ha definito, rappresenta una grande opportunità per riprendere il dialogo con le tante comunità dei Lucani nel Mondo ed in Italia, come hanno mostrato nell’anno appena concluso, le azioni messe in campo nel settore del Turismo delle radici.

Andare oltre “Roots in”, che pure è stata una vetrina di grande rilievo nazionale, significa, a nostro avviso, riavviare il processo di ricostruzione dei legami con le nostre comunità che non hanno ricevuto sostanziali benefici in termini di sostegno al loro rientro o alla mobilità dai paesi di residenza a quelli di origine. I numeri in questo senso sono spietati.

Ricostruire i legami attraverso un cantiere della memoria, progettare rotte internazionali dalle aree di maggiore residenzialità dei Lucani o nelle aree di nuova emigrazione come gli Emirati Arabi, i cui numeri di iscrizione all’AIRE crescono di mese in mese, affrontare la vicenda giovani in fuga con la sollecitazione a fare riferimento anche ai nostri presidi associativi ma soprattutto immaginare di rendere gli stessi protagonisti attivi nella promozione nei loro territori delle nuove occasioni che la Basilicata si appresta a definire.

Più gemellaggi e scambi di giovani, come pensiamo possa avvenire nel prossimo futuro tra la Città di Potenza e quella di Denver, tra la comunità di Maratea e quella più complessa presente in Venezuela, tra Moliterno e Panama, tra la Val d’Agri e le comunità emigrate in Australia o quelle di Pisticci e Bernalda con quelle in Canada, di San Fele e Venosa con i suoi concittadini in Svizzera e Belgio. Questa la nuova frontiera da affrontare per far crescere i flussi turistici.

Un sostegno forte dovrà essere sollecitato alle nostre comunità lucane nel mondo ed in Italia in particolare, alla candidatura di Aliano, con tutto il suo portato storico e culturale, a Capitale della Cultura Italiana che partendo dalla sua presentazione ufficiale in Basilicata approderà a Milano, Firenze, Roma (con il suo imperioso Giubileo), luoghi deputati a costruire un solidale impegno per dare una nuova occasione di richiamo turistico dei flussi che arriveranno in Italia per le nostre aree interne.

Noi faremo attivamente, la nostra parte in tal senso”.