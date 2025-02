Turismo: Basilicata accoglie tour operator giapponesi per promuovere la regione

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), in collaborazione con ENIT Giappone e ITA Airways, ha organizzato un educational tour per operatori turistici giapponesi, con l’obiettivo di incrementare il flusso di visitatori dal mercato nipponico.

“L’iniziativa – dichiara Margherita Sarli, direttore generale Apt Basilicata – mira a rafforzare la presenza della Basilicata nei pacchetti turistici del mercato nipponico, valorizzando il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico della regione.”

Negli ultimi anni, il turismo giapponese in Italia ha registrato una crescita costante, con un aumento del 4,2% nei primi nove mesi del 2024 rispetto al 2023. Anche la Basilicata ha beneficiato di questa tendenza, registrando un incremento del 14,2% negli arrivi e del 6,9% nei pernottamenti di turisti giapponesi nel 2024.

I visitatori giapponesi sono particolarmente interessati alle esperienze autentiche, ai siti UNESCO e alle tradizioni locali. L’itinerario del fam trip prevede visite alle principali attrazioni della regione, con un focus particolare su Matera, già meta privilegiata dei turisti giapponesi, ma anche di altre località di grande fascino come le Dolomiti Lucane, i borghi storici e le eccellenze enogastronomiche locali.

L’educational tour si inserisce in una più ampia strategia di promozione internazionale della Basilicata, che ha visto l’attivazione del sito Basilicata turistica in lingua giapponese, la partecipazione alla Fiera TEJ a Tokyo e Osaka, l’organizzazione di eventi in collaborazione con Enit e Ambasciata d’Italia in Giappone e la realizzazione di un’azione pilota tramite una mediatrice culturale per favorire il dialogo tra domanda e offerta turistica.

Il programma prevede visite a strutture ricettive, incontri con operatori turistici locali ed esperienze immersive nel territorio. In particolare, lunedì 3 febbraio si terrà un incontro-networking con i rappresentanti dell’offerta turistico-ricettiva locale presso l’Open Space Basilicata, un momento chiave per favorire nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo turistico.