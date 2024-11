“Emergenza idrica in Basilicata: Carabinieri e Asp avviano indagini e campionamenti su qualità dell’acqua”

Il Procuratore della Repubblica facente funzioni Maurizio Cardea in una nota informa che “nel corso della mattinata odierna, su disposizione di questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, nell’ambito delle attività finalizzate ad accertare al regolarità dele operazioni poste in essere per fronteggiare al crisi idrica che interessa i 29 comuni serviti dallo schema “Basento Camastra” e garantire sicurezza per al popolazione interessata, stanno eseguendo una serie di acquisizioni documentali presso le sedi di Acquedotto Lucano S.p.A., Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, dell’Autorità di Bacino della Basilicata e della Società Acque del Sud S.p.A..

Contestualmente, unitamente a personale dell’ASP di Potenza, effettueranno la campionatura, per la successiva analisi chimico-fisica presso un ente terzo, delle acque immesse nella rete idrica per il consumo umano.