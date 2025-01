Caso Almasri, Meloni da Mattarella per comunicare l’indagine L’avvocata Bongiorno a Palazzo Chigi: “Devo fare altre riunioni e poi parlerò”

Fonti della Presidenza della Repubblica precisano che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato nel pomeriggio di martedì al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per comunicargli di aver ricevuto da parte della Procura di Roma della iscrizione di lei e di altri membri del governo nel registro degli indagati.

Un quarto d’ora a Palazzo Chigi per Giulia Bongiorno, avvocata e senatrice della Lega, che ha l’incarico di rappresentare la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano, indagati per il caso Almasri.

“Non ho dichiarazioni da fare, quando dovrò fare delle dichiarazioni le farò”, ha detto la senatrice della Lega lasciando Palazzo Chigi. Bongiorno ha preferito non rispondere alle domande sulla vicenda e neanche a chi le chiedeva una reazione ai dubbi sollevati Pd, secondo cui è “inopportuno” che da presidente della commissione Giustizia del Senato sia avvocato difensore della premier e altri componenti del governo.

“Più avanti parleremo”, ha risposto Bongiorno: “Quando posso parlo, per adesso abbiamo scelto questo, in questo momento. Magari fra un’ora o fra un giorno vi parlerò. Devo fare ulteriori e poi parlo di tutto”.

Ira delle opposizioni. Renzi: “Grave che il governo cancelli l’informativa di Piantedosi”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi attacca il governo, definendo “gravissimo” il fatto che l’esecutivo cancelli “di propria iniziativa l’informativa al Parlamento del Ministro dell’Interno”. Meloni, secondo Renzi, sposta “il dibattito sulla politicizzazione della giustizia”. Meloni è “sotto ricatto di uno stupratore libico”, afferma Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

“Per questo governo è tutto un complotto – afferma Nicola Fratoianni, leader di SI – così tutti parlano delle polemiche e non del fatto vergognoso accaduto. Almasri è per loro uno importante e da tener buono, nonostante sia accusato di crimini gravissimi da un organismo internazionale come la Corte penale internazionale. Una Corte che tutti noi dovremmo preservare e proteggere perché metterla in discussione, e con lei il diritto internazionale, significa rassegnarsi all’idea che in questo mondo tutto è affidato alla legge del più forte”.

Gasparri: “Uso politico della giustizia”

“Sono decenni che assistiamo all’uso politico della giustizia”, dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

Sul caso Almasri, rimpatriato in Libia con un volo di Stato, il Parlamento chiede alla premier Giorgia Meloni di riferire in aula. “Io questo tema l’ho posto, qualcuno andrà la prossima settimana. Io no perché non c’entro nulla “, afferma, in un colloquio con il Fatto, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

“Su una vicenda che riguarda la sicurezza dell’Italia le opposizioni avrebbero potuto e dovuto avere un atteggiamento diverso e più responsabile. Strumentalizzare la giustizia per fini politici non ha mai giovato né alle istituzioni né al Paese, anzi, ha provocato solo danni”, fa sapere in una nota il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

