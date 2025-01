“Cara Dea – Un inno alla VITA” A Marconia il 6 febbraio, premiazione del Concorso e tanti ospiti e grandi sorprese, nel nome di Dea

Si intitola “Cara Dea – Un inno alla VITA” la manifestazione che si terrà il prossimo 6 febbraio alle ore 18:00 presso il Cineteatro Rinascente di Marconia.

Organizzato dall’associazione di volontariato “Dea per sempre OdV ETS”, l’evento si terrà in occasione del sedicesimo compleanno di Dea, la studentessa bellissima e brillante tragicamente scomparsa lo scorso 4 ottobre.

Con l’intento di tenere viva la memoria della giovane Dea e con il fine di sensibilizzare gli adolescenti con messaggi di speranza e di amore, l’associazione ha promosso – in collaborazione con Altrimedia Edizioni – il concorso di scrittura “Cara Dea”, le cui premiazioni si terranno il prossimo 6 febbraio nel corso dell’evento patrocinato da Regione Basilicata e Comune di Pisticci.

La manifestazione sarà condotta dal giornalista Antonello Lombardi, con la straordinaria e generosa partecipazione dell’attore e comico lucano Dino Paradiso.

Durante le premiazioni, che andranno a valorizzare la capacità di tanti adolescenti di aprire il proprio cuore e raccontarsi a Dea, con lettere pregne di piccoli grandi dolori ma anche di speranza e voglia di farcela, sul palco si avvicenderanno rappresentanti delle istituzioni politiche, religiose e scolastiche, insieme a quelli delle forze dell’Ordine, a simboleggiare un’unità di intenti nel supportare i giovani, provando a tutelarli dai pericoli più subdoli, come quelli legati all’eccessivo utilizzo dei social network .

Nel corso della manifestazione non mancheranno nemmeno le sorprese, costituite da riconoscimenti inaspettati e videomessaggi di qualche personaggio famoso, di cui non sveliamo l’identità, che generosamente ha voluto regalare ai ragazzi che saranno presenti in sala, il proprio commosso appello alla speranza, sottolineando la bellezza della vita e la straordinaria unicità che contraddistingue ogni individuo. Esattamente come l’associazione “Dea per sempre”, che, nel titolo della serata, ha volutamente inserito il termine “VITA” con caratteri maiuscoli, a simboleggiarne l’immenso valore.

La manifestazione “Cara Dea – Un inno alla VITA” è stata resa possibile grazie all’impegno del Consiglio Direttivo della ODV, alla Commissione che ha valutato i numerosi elaborati dei giovani studenti, ma anche grazie alla generosità di quanti hanno supportato l’associazione sin dalla sua costituzione, come Nova Siri Genetics, coop. EDP La Traccia, Auxilium coop. sociale, BCC di Alberobello Sammichele e Monopoli, Ethica System, Centro Radiologico Jula, B&B System, Giocomania e l’imprenditore Nicola Benedetto.

A partire dalla manifestazione che si terrà a Marconia il 6 febbraio, l’associazione, costituita dai familiari e dagli amici più stretti di Dea, mette in campo tutto il suo impegno a favore e tutela degli adolescenti, nel nome, nell’amore e nel ricordo della giovane e amatissima Dea.

Per approfondimenti o donazioni in occasione del 16° compleanno di Dea, ci si può collegare al sito internet www.deapersempre.org