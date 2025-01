Avigliano: Carabinieri sventano furto da 40mila euro in tabaccheria

Ancora una volta, l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza ha dato i suoi frutti. La scorsa notte, i militari della Stazione di Avigliano e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza sono stati protagonisti di un’operazione che ha permesso di sventare un furto in una tabaccheria del posto.

I malviventi, dopo aver forzato l’ingresso dell’attività commerciale, si sono introdotti all’interno con l’intento di trafugare tabacchi, Gratta e Vinci e denaro contante. L’allarme è scattato immediatamente, allertando i Carabinieri che si sono recati sul posto.

I ladri, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, speronando la vettura di servizio dei Carabinieri nel tentativo di guadagnare la fuga. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, durante il quale i malviventi hanno dovuto abbandonare l’auto con la refurtiva a bordo, dileguandosi a piedi.

Grazie alla prontezza dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Potenza, allertati nel frattempo, è stato intercettato un secondo veicolo in fuga, risultato poi rubato. Anche in questo caso, il malvivente alla guida è stato costretto ad abbandonare l’auto per darsi alla fuga a piedi.

All’interno del primo veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto l’intero bottino: tabacchi, Gratta e Vinci e denaro contante per un valore complessivo di oltre 40mila euro. Recuperati anche gli arnesi da scasso utilizzati per compiere il furto.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare i responsabili del tentato furto.

Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza invita la popolazione a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento o mezzo sospetto al Numero Unico per le Emergenze 112 o presso le caserme dell’Arma presenti sul territorio.